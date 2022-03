SAN MARINO TEATRO Bisio ci racconta Claudio Bisio a San Marino Teatro con “La mia vita raccontata male” un'autobiografia 'fittizia' scritta da Francesco Piccolo per la regia di Giorgio Galione

Sono storie di una vita raccontate non sempre bene, che valgono per tutti noi: il latte, ad esempio, parodia d'amore... parole e musica (vera) live come sempre impeccabilmente prodotte dal Nazionale di Genova. Dopo un bicchierone di latte ci si può sentire 'benomale', bene o male: dipende. C'è un equilibro sottile e fine tra il raccontato male e il fatto bene, comunque e sempre, un filo rosso... Come per i bastoncini dello shangai dipende sempre da quali togli prima!? Tanto, si sa, il passato stemperato prende le forme di un edificante presente. E tanto nel gioco non sai mai di che colore sarà l'ultimo bastoncino rimasto.

fz

