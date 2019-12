BJCEM 2020-2021, giovani artisti sul Titano: esposte le modalità di partecipazione

Le modalità di partecipazione al bando internazionale per la 19^ edizione di MEDITERRANEA Biennale dei Giovani Artisti sono state esposte oggi in Galleria Nazionale. Tocca a San Marino ospitare la YOUNG ARTISTS dal 22 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 con la “School of Waters” a cura di A NATURAL OASIS?. Le responsabili BJCEM della Repubblica per Istituti Culturali e Università, RITA CANAREZZA e KAREN VENTURINI, hanno spiegato le modalità di partecipazione dando tutte le informazioni internazionali disponibili. Il Bando interessa in toto le discipline artistiche e culturali sammarinesi. La selezione è aperta ai giovani under 35 cittadini e residenti nel paese o connazionali all'estero oltre a tutti gli studenti ed ex studenti di UniRSM. Le iscrizioni scadono entro il 26 gennaio 2020.

fz