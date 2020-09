Blu Note JAZZ alla kermesse emiliana

Un giovane trombettista, Ambrose Akinmusire, di scuola afroamericana (maestro della “black invention and innovation”), che ha cambiato gli standard del jazz e dello strumento in esclusiva a Correggio di Reggio Emilia, non è poco. Ha rimosso con la sua tromba il muro della falsa erudizione intorno al jazz (tra classico e hip hop: sperimenta improvvisando in entrambi gli ambiti) senza dimenticare la lezione di Steve Coleman con cui è partito in tour europeo a 19 anni. Lui sembra un personaggio serioso e classico (anche nello stile musicale e nei gesti scenici) uscito senza sgualcirsi... da un disco hip hop. Qualcuno in California (lui è nato a Oakland nel 1982) annovera i suoi pezzi tra l'elettronico e il post rock da Blu Note, “la nota blu” di una certa scala musicale jazzistica, ma per la tromba è colore geniale e indaco... come lo strumentista che è un talento immenso.

