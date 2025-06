Blues brasiliano in World jazz italiano

Nilza canta anche in italiano la protesta degli ultimi con la sua musica che viene dall'Africa e dalle Americhe. Costa ha origine da Salvador di Bahia su quell'Atlantico brasiliano che testimonia la lingua e la cultura religiosa YORUBA degli schiavi africani: cantava in chiesa nel coro di San Lazzaro. Ritmi ancestrali e contaminazioni “panjazzistiche europee” in una World Music originalissima dei musicisti italiani del quartetto. Una musica scritta in posti precisi che trascrive un luogo e una situazione tipica per tutti. Un 'sambablues' fatto con i suoni della natura in atmosfere ipnotiche in idiomi afro-jazz. Le sue sono RIVOLUZIONI in forme popolari e politiche della cultura musicale.