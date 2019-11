Bolle sul Titano: sapone e musica a teatro

"Ouverture Des Saponettes - un concerto per bolle di sapone"

“Ouverture des saponettes”: sapone e bolle colorate, rimbalzanti e avvolgenti come al circo e per tutti. Teatrino storico sammarinese per una volta invaso dalle “mille bolle blu”, bianche e azzurre, rosa che in platea tutti potranno indossare, toccare, scoppiare in musica. Senza parole ma con la magia del varietà che incanta. Lo spettacolo del fantasista CAFAGGI ha superato le 1000 repliche in giro per il mondo. Dal 2003 MICHELE ha dispensato bolle in tutte le nazioni da domani anche sul Titano tra famiglie e bambini. A fine spettacolo una sorpresa per tutti un regalino vero omaggio di San Marino all'arte e alla fantasia di un grande teatrante con i suoi strumenti pazzi in concerto, che suonano dentro le bolle... e nel cuore della gente.

fz