Bolo City Art nel "Percorso" Fiera

ART CITY BOLOGNA 46^ edizione della settimana artistica coordinata anche da musei civici e aree espositive cittadine. Aperti palazzi antichi e negozi per permettere alla città di entrare in “fiere collaterali” con i suoi luoghi storici. Dal 3 al 5 febbraio una manifestazione diretta da Simone Mengoi in collaborazione con il collezionista Enea Righi. Le sezioni in fiera sono caratterizzate dal PERCORSO principale in un format che prevede spazi d'arte moderna e contemporanea (Pittura XXI) in un focus sulla testimonianza post-bellica in parte fotografica. Rivisitare “il food alla bolognese tutto secondo Bologna” è la novità dentro la tradizione portata dallo chef felsineo (Al Cambio e Cucina a Trebbo di Reno) Massimiliano detto “Max” Poggi.