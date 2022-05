"Bolo young": i giovani 'fanno' il cinema in città

Gruppi di giovani cinefili capaci di scegliere film in cicli di programmazione per le sale della Cineteca bolognese. CINEMA RITROVATO YOUNG a sostegno dell'imminente festival cittadino aperto a tutti anche dall'estero. Analisi delle pellicole recuperate al centro di restauro e riproposte al grande pubblico perché non vada perso un patrimonio di idee ed esperienze storiche: quest'anno la BLACK CULTURE e alcuni titoli particolari mai visti prima anche horror. Ragazze e ragazzi pronti a recensire e scegliere per affinità elettive autori e registi che mai avrebbero immaginato di tornare in piazza... propri a Bologna.

fz