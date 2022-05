EVENTI REGIONE "Bolo young": i giovani 'fanno' il cinema in città La Cineteca di Bologna rilancia Il Cinema Ritrovato con i giovani appassionati della storia della 7^Arte attraverso il restauro di pellicole interessanti per loro (e per noi)

Gruppi di giovani cinefili capaci di scegliere film in cicli di programmazione per le sale della Cineteca bolognese. CINEMA RITROVATO YOUNG a sostegno dell'imminente festival cittadino aperto a tutti anche dall'estero. Analisi delle pellicole recuperate al centro di restauro e riproposte al grande pubblico perché non vada perso un patrimonio di idee ed esperienze storiche: quest'anno la BLACK CULTURE e alcuni titoli particolari mai visti prima anche horror. Ragazze e ragazzi pronti a recensire e scegliere per affinità elettive autori e registi che mai avrebbero immaginato di tornare in piazza... propri a Bologna.



