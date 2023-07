EMILIA ROMAGNA CULTURA Bologna capitale del cinema (ritrovato) Un'edizione da record che continua quella del Festival del Cinema Ritrovato bolognese con oltre 130 mila spettatori dai primi di luglio che hanno invaso la città

Bologna è ormai una capitale del cinema grazie al cine “ritrovato” (e salvato) con il restauro dei film. Il regista premio Oscar Wim Wenders e il direttore della Cineteca e presidente della Festa del Cinema di Roma Farinelli ne hanno disegnano il fascino e la storia. 470 pellicole per 290 proiezioni in 7 sale cittadine con oltre 50.000 biglietti staccati e 1200 persone in due serata al cine-concerto dell'Orchestra del Teatro Comunale all'Auditorium. Piazza Maggiore è ormai una location dell'immaginario cinematografico mondiale. Una 37^ edizione del Cinema Ritrovato costellata di artisti e registi (Joe Dante, Luca Guadagnino, Avati, Matt Dillon e Costa Gavras). Il grande fotografo NAN GOLDIN dice: “non avevo mai visto 6000 persone sedute il piazza (Maggiore) di notte, in silenzio senza fiatare, e senza cellulare”.

