Bologna città aperta

ABABO (Accademia Belle Arti BOlogna) è un acronimo creativo dell'Accademia bolognese entrato nel linguaggio giovanile di oltre 500 studenti e artisti coinvolti nell'operazione culturale annuale fatta di progetti e performance cittadine allargate ai visitatori: un TOUR aperto (alle varie tendenze artistiche sperimentate dalla scuola), appunto. OPENSHOW è il sipario iniziale dei vari dipartimenti per mostrare al pubblico in esposizione i lavori realizzati dai corsisti del biennio e del triennio. ARTI VISIVE e PROGETTAZIONE per esplorare gli odierni linguaggi dell'arte contemporanea: visite guidate dai dipartimenti di Didattica e Comunicazione dell'Arte. 29 gallerie daranno spazio ai giovani talenti di scuola in una mostra diffusa che mette in relazione il mondo accademico con quello professionale in modo dinamico. Bologna diventa ancora una volta città della ricerca artistica oltreché della musica. Premi e progetti speciali in collaborazione con la rete pubblica e privata dal MAMbo alle fondazioni. Una città che si fa laboratorio tra cinema, teatro e musica, oltre alla moda. Bologna diventa piattaforma aperta e diffusa seconda la sua vocazione millenaria di capoluogo della cultura.