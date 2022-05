Bologna Fiere in "Art City" 2022

Nel weekend ART CITY fa da traino all'apertura di Arte Fiera 2022 con i progetti in città in un circuito di varie sedi e gallerie bolognesi prestigiose: Musei felsinei, Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore e la Pinacoteca Nazionale, addirittura il Teatro San Leonardo e l'Orto Botanico. Coinvolte anche la Cineteca comunale e DamsLab per il Centenario Pasoliniano figurativo. Un'invasione pacifica dell'arte contemporanea e moderna che tocca anche gli spazi commerciali in performance pubbliche. Qualità espositiva per la terza ,ormai rodata, direzione artistica di Simone Menegoi. La Main Section quest'anno usufruisce di un nuovo percorso di accesso aperto alla scelta dei padiglioni fieristici da visitare. “Note di Sguardi” introduce un punto di vista fotografico sui quartieri di Cervia, Santo Stefano in centro e Pankow a Berlino, con una serie di poster ogni mese. L'idea vincente di tutte le edizioni sin dal 1974 e quella di restituire alla gente luoghi nascosti per lo più non deputati all'arte.

