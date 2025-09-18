EVENTI EMILIA Bologna: il festival delle "cose difficili" ma al cimitero PerAspera festival delle arti performativa contemporanee alla 18^ edizione bolognese tra tra patrimonio museale e architettonica ha inizio al Cimitero monumentale

Fare il PUNTO in una edizione che ferisce e ricuce: che parte dalla perdita (la morte o la fine di un amore: che in fondo sono la stessa cosa se rovesciamo le parole dalla radice). NEPHESH del Teatro delle Albe di Ravenna inizia proprio dal Cimitero monumentale della Certosa in una camminata collettiva e immersiva (con le cuffie luminose) sul PROTEGGERE LE OMBRE (il chiaroscuro tra vita e morte, appunto). La prima performance al tramonto continua con l'inaugurazione al Museo d'arte Lercaro insieme agli autori Renda-Lamri. PerAspera prosegue anche al Museo delle Bambole, la domenica, a Via Riva di Reno (che nasconde le acque del fiume interrato).

