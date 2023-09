EMILIA ROMAGNA CULTURA Bologna Metro: un festival "unicum" PerAspera, il festival di “esperienze uniche” diffuso tra Bologna e Città Metropolitana, in Gradiente alla 16^ edizione

In GRADIENTE, ogni esperienza artistica è un unicum. Spazi museali pubblici e privati anche indipendenti delle “arti agite” sul territorio tra Bologna, Modena e Casalecchio di Reno. Tra gli altri Pietro, una cappella affrescata come luogo espositivo. Coinvolte la Casa della Musica di Calderara e la Biblioteca della Musica bolognese oltre alla CASA MUSEO NENA casalecchiese una tenuta settecentesca dedicata all'ascolto nei giardini della villa anche in Notturni radiofonici con i radiodrammi di Rodolfo Sacchettini in collaborazione con Rai Radio3. Spazio ai giovani nel progetto Co-Creation Young PERASPERA-GRADIENTE. PerAspera 2023: costruire lavori in dialogo con i luoghi.

