Bologna of Banksy

“Il Mondo di Banksy”

Il re inglese della street art in un'esposizione mista (THE IMMERSIVE EXPERIENCE) nella location storica bolognese, il Pallavicini, che ci ha abituati agli eventi artistici più originali. Tutte le suggestioni delle opere di BANKSY rivelano la potenza evocativa e 'politica' dell'uomo senza volto che ha cambiato la POP ART. THE WORLD OF BANKSY fonde le radici del POP con il GRAFFITISMO di strada in un nuovo approccio digitale in modo da salvaguardare la STREET ART per sempre (dal murales al post). Nella sezione video iBansky la storia del messaggio sociale venuto da Bristol in diverse 'geografie'.