MOSTRA ONLINE BZ Bolzano: aspettando Dante c'è Raffaello multimediale Prosegue online attraverso contenuti multimediali unici la mostra su RAFFAELLO a Bolzano in attesa dell'evento dantesco sempre a cura della Ripartizione Italiana dell'Alto Adige

Tutta ancora da vedere (in contenuti digitali sul sito provincia/cultura, app, social, fruibili anche da non vedenti) seppur appena smantellata (il famoso arazzo tessuto nel 600 “La pesca miracolosa” è tornato a casa nelle Marche) l'esposizione bolzanina “RAFFAELLO: capolavori tessuti, mito e genio” continua sul web aspettando DANTE ALIGHIERI 2021 sempre al TreviLab. Scambi culturali tra Urbino e Bolzano in nome della genialità raffaellesca. Guida e app scaricabili dalle store si avvalgono di commenti e contributi del Museo Tattile di Ancona per ipovedenti e consulenze dell'Università di Urbino. Il concep: “La vita è un arazzo: si ricama ogni giorno con fili e colori diversi, sottili o grossi, scuri e luminosi tutti servono” - ha scritto Isabelita Allende.

fz

Intervento di MARISA GIUARDANELLA Dir. Ufficio Cultura BZ

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: