Bond inossidabile: 007 dal cine al gaming

Inedito e nuovo 007 nei contenuti e nelle forme in uno stile di provenienza Metro-Golwin-Mayer acquisita da Amazon in un mix tecnologico e avventuroso. Un James ventenne protagonista non ancora esperto e per questo più incline a utilizzare gadget letali esattamente come i ragazzi di oggi. Avventure intorno al mondo tramite la famosa spia britannica eroe di 4 generazioni cinematografiche torna in un videogame dopo la prima esperienza anni 80 della Parker e la saga Nintendo anni 90 con la faccia di Pierce Brosnan. Il vero e proprio lancio sarà nel 2026 e uscirà sui marchi WINDOWS, NINTENDO SWITCH 2, PLAYSTATION 4, XBOX S e X.