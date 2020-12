Bookcrossing a Serravalle con il "Libro Sospeso" dell'Associazione Don Chisciotte Iniziativa dell’Associazione culturale Don Chisciotte, in collaborazione con il fotografo Simone Maria Fiorani e con il patrocinio della Giunta di Serravalle. Tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 15.30 alle 22

Nell'anno del Covid, un Natale diverso, insieme per promuove in parallelo, socialità e cultura. Libro sospeso: la modalità è quella del bookcrossing, riuso e scambio gratuito di un libro. Un luogo fisico da vivere insieme in sicurezza, per riprendersi gradualmente ma con decisione il tempo e la bellezza che la pandemia hanno sottratto e tornare a promuovere il concetto di comunità in un periodo in cui ce n’è invece bisogno più che mai. Uno spazio di cultura, la prima ad essere sacrificata rispetto alle attività essenziali nell'emergenza. “Un bene invece primario, – segnala la Don Chisciotte – che merita tutela e promozione". Bookcrossing, con una variante, nella possibilità di farsi scattare una foto, che verrà poi stampata ed esposta, insieme al proprio libro preferito.

L’Associazione Don Chisciotte ringrazia per il sostegno e la collaborazione: la Giunta di Castello di Serravalle, la famiglia Stefanelli, che ha concesso gratuitamente l’utilizzo dello spazio per l’evento, la Libreria Cosmo e l’azienda CopyGraf.





Nel video, le interviste al capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani e al fotografo Simone Maria Fiorani

