23-25 MAGGIO Borgo DiVino In Tour fa tappa a San Marino Da venerdì a domenica, tra via Eugitppo e via Donna Felicissima

32 cantine e oltre 100 etichette da degustare, dal Consorzio vini, alle realtà produttive di diverse regioni italiane. Borgo DiVino In Tour, sceglie San Marino quale tappa eccezionale (la quarta di 22 appuntamenti), per le sue caratteristiche che al meglio sposano il messaggio della rassegna itinerante: valorizzare la storia dei borghi più belli dello stivale, attraverso l'enogastronomia di qualità, tra gusto e bellezza. “È una location che ha tutte le caratteristiche per poter entrare nel circuito del tour Borgo diVino - dice Filippo Massimo, Direttore delle testate del Gruppo Valica -. San Marino ha un Centro Storico fantastico, ha delle peculiarità enogastronomiche di altissimo livello e quindi ci è parso facile sceglierlo per una tappa che credo e spero sia straordinaria”.

Offerta enogastronomica come promozione turistica, nella collaborazione tra Segreteria al Turismo e il circuito dell'Associazione “I Borghi più belli d'Italia” di cui il Titano è membro, quale Borgo Ospite internazionale. “Sono eventi perfetti per il nostro Centro Storico – dice Alan Gasperoni, Segretario particolare per la Segreteria al Turismo, - Borgo diVino ne organizza diversi, uno è questo qui che si terrà nel prossimo weekend. Crediamo che l'enogastronomia sia perfetta per la promozione turistica in un posto come il nostro. Questa collaborazione con “I borghi più belli d'Italia” sta veramente dando i propri frutti. Questo è il primo di tanti eventi che vedrete nell'arco dell'estate”.

“Promozione turistica strettamente legata alla promozione del territorio e delle sue eccellenze” – inquadra così l'evento il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci – nel ricordare la stretta sinergia tra le due Segreterie; la preziosa collaborazione con “I Borghi più Belli d'Italia”, nell'impegno a investire sulla qualità dei prodotti tipici, sempre più protagonisti di una offerta autentica e identitaria”. Specifica il programma il Direttore dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica: taglio del nastro venerdì alle 18 in via Eugippo; tre giorni di degustazione e di percorsi formativi diffusi. Il vino, insieme al cibo e alla musica: dal concerto della San Marino Concert Band di sabato alle 21 alla Cava, e dj set nei pomeriggi di sabato e domenica.

Nel video le interviste a Filippo Massimo, Direttore delle testate del Gruppo Valica e ad Alan Gasperoni, Segretario particolare - Segreteria al Turismo

