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Borgo Maggiore, l'emozione che diventa colore. La mostra di Stefania Mularoni

Nella sala della Giunta di Castello, l'artista sammarinese porta l'essenza della vita

di Laura Bonaiuti
30 mag 2026
Le interviste a Stefania Mularoni e a Elisabetta La Rosa
Le interviste a Stefania Mularoni e a Elisabetta La Rosa

È il colore che parla al posto delle parole, perché le parole qui non servono. Qui ci sono le forme, che richiamano i lati più profondi dell'esistenza, come il corpo, il cuore, la natura. E ci sono tutte le tonalità mischiate insieme, sovrapposte, intrecciate, per creare dipinti che sono un viaggio e un manuale di istruzioni per comprendere la vita e la mente dell'artista.

Stefania Mularoni torna a San Marino con una nuova mostra, torna nella sua terra, a esporre nella sala della Giunta di Castello di Borgo Maggiore.

“Emozioni nel colore”, il titolo evocativo.

Ha spiegato l'artista Stefania Mularoni: "A volte quello che metto sulla tela è perché assorbo molto quello che ci dà la vita intorno, oppure anche un fatto che succede in tv. La donna, molte volte, è molto presente, perché con le solite violenze vediamo che cosa succede, quindi viene vista molto nei miei dipinti. Il cuore è perché c'è l'amore, io lo definisco il nostro motore." 

L'artista mischia varie tecniche pittoriche per creare le sue opere materiche: acrilico, colla, garze, fogli in oro, a seconda di cosa le richiede la tela. La mostra, patrocinata dalla Segreteria alla Cultura e da UNIRSM, sarà visitabile dal 30 maggio fino al 7 giugno.

"È un viaggio proprio nell'emozione, perché abbiamo dei soggetti che rimandano all'essenza umana, il femminile, i corpi. Quindi c'è proprio un lavoro emozionale e spirituale che Stefania Mularoni fa nelle opere. L'essenza spirituale si manifesta anche nel colore, perché vediamo dei colori usati in modo sapiente, i colori sono armonici, bilanciati, le velature si sovrappongono, volte proprio a raccontare l'essenza intrinseca ed emozionale dell'artista" ha osservato la critica d'arte Elisabetta La Rosa, presente all'inaugurazione.

Nel video, interviste a: Stefania Mularoni - artista; Elisabetta La Rosa – critica d'arte




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