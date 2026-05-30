Borgo Maggiore, l'emozione che diventa colore. La mostra di Stefania Mularoni

Le interviste a Stefania Mularoni e a Elisabetta La Rosa

È il colore che parla al posto delle parole, perché le parole qui non servono. Qui ci sono le forme, che richiamano i lati più profondi dell'esistenza, come il corpo, il cuore, la natura. E ci sono tutte le tonalità mischiate insieme, sovrapposte, intrecciate, per creare dipinti che sono un viaggio e un manuale di istruzioni per comprendere la vita e la mente dell'artista.

Stefania Mularoni torna a San Marino con una nuova mostra, torna nella sua terra, a esporre nella sala della Giunta di Castello di Borgo Maggiore.

“Emozioni nel colore”, il titolo evocativo.

Ha spiegato l'artista Stefania Mularoni: "A volte quello che metto sulla tela è perché assorbo molto quello che ci dà la vita intorno, oppure anche un fatto che succede in tv. La donna, molte volte, è molto presente, perché con le solite violenze vediamo che cosa succede, quindi viene vista molto nei miei dipinti. Il cuore è perché c'è l'amore, io lo definisco il nostro motore."

L'artista mischia varie tecniche pittoriche per creare le sue opere materiche: acrilico, colla, garze, fogli in oro, a seconda di cosa le richiede la tela. La mostra, patrocinata dalla Segreteria alla Cultura e da UNIRSM, sarà visitabile dal 30 maggio fino al 7 giugno.



"È un viaggio proprio nell'emozione, perché abbiamo dei soggetti che rimandano all'essenza umana, il femminile, i corpi. Quindi c'è proprio un lavoro emozionale e spirituale che Stefania Mularoni fa nelle opere. L'essenza spirituale si manifesta anche nel colore, perché vediamo dei colori usati in modo sapiente, i colori sono armonici, bilanciati, le velature si sovrappongono, volte proprio a raccontare l'essenza intrinseca ed emozionale dell'artista" ha osservato la critica d'arte Elisabetta La Rosa, presente all'inaugurazione.

Nel video, interviste a: Stefania Mularoni - artista; Elisabetta La Rosa – critica d'arte







