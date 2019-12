NATALE Borgo Maggiore si accende per il Natale

Il centro storico di Borgo Maggiore ha acceso le luci del Natale: le luminarie comprendono come sempre il centro storico e tutte le frazioni del Castello. La Giunta quest'anno ha deciso di aggiungere, per il solo centro storico, oltre alle luminarie anche un nuovo arreso urbano verde, composto da un vaso con un piccolo albero. gli alberelli connoteranno di verde i Portici collegando tutte e tre le piazze del centro storico. In esposizione anche le decorazioni con addobbi in plastica riciclata che hanno realizzato gli alunni della Scuola elementare "La Roccia".



