Borse di studio per i giovani sammarinesi meritevoli SUMS per il futuro: torna Meritamente, il premio per percorsi formativi all'estero

Borse di studio per i giovani sammarinesi meritevoli.

È stato pubblicato il regolamento di Meritamente, il premio che fornisce borse di studio per la formazione dei giovani sammarinesi. Giunto alla terza edizione, il concorso mira a incentivare e sostenere ragazze e ragazzi di San Marino che vogliano intraprendere percorsi formativi d'eccellenza - quali corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento o stage - in Italia o all'estero. La Società Unione Mutuo Soccorso contribuirà in maniera totale o parziale a finanziare i progetti ritenuti meritevoli.

Pochi i requisiti richiesti, tra cui la residenza effettiva nella Repubblica, l'età non superiore a 35 anni e l'elevata votazione alla laurea. Nella domanda di partecipazione, insieme al modulo previsto da SUMS, dovrà essere presente anche una descrizione dettagliata del percorso formativo e dei costi previsti e la dichiarazione di accettazione dell'allievo da parte dell'istituzione accademia d'eccellenza. Le candidature vanno presentate entro le 12.00 del 28 ottobre direttamente alla Segreteria SUMS in Via Gino Giacomini 58.

