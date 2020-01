BOTERO live al cine

BOTERO, artista colombiano nato a Medellin, figura importante della pittura moderna e scultura contemporanea, visto attraverso le cineprese documentaristiche e la fotografia famigliare (nel lungometraggio ci sono i suoi figli). Immagini private e grandi mostre tra Cina, Europa e New York, di un genio del nostro tempo che già negli anni 60 si distaccò dalla POP ART. Vive e lavora tra Costarica, Colombia e Italia, dove si considera a casa fin dagli anni 80 studiando plasticità e colore a Pietrasanta per poi trasferirsi a Firenze (un grande successo la personale di Bologna del dicembre 2019 con oltre 50 opere anche inedite). FERNANDO BOTERO tra mostre e libri è l'artista vivente più pubblicato (molto amato dal pubblico, osteggiato dalla critica militante). “LET YORSELF BE” (sii te stesso e lasciati fare) è il motto di tutta una vita che ispira e guida l'intero docu-film di Millar. Un vecchio magazzino americano è il luogo creativo dove la figlia Lina mostra al mondo gli inizi del padre e gli esordi pittorici originali del giovane Botero.

