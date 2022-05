Bowie "americano" visto da Morgen

Performance pop alla francese, il californiano Morgen presenta il suo docu-film tratto dalla canzone MOONAGE DAYDREAM di Bowie del 1971, scritta sotto lo pseudonimo della band THE ARNOLD CORNS, dove l'artista inglese canta all'americana: “Un occhio elettrico su di me. Puntami la pistola laser/ premi la tua faccia spaziale contro la mia//”. Esaltazione dell'era lunare e più tardi di Marte alla Ziggy. Il lavoro di Brett Morgen è basato sugli archivi storici in un progetto interamente approvato dagli eredi del cantante. Filmanti in 16 e 35 mm dal patrimonio privato e famigliare in 5 anni di ricerca e documentazione. Centinaia di ore di girato in esibizioni live mai viste prima risalenti a mezzo secolo fa. La stessa voce di BOWIE fa da narrazione alla sua proteiforme attività artistica: musica, scrittura, danza e pittura fino alla recitazione. Supervisione musicale di Tony Visconti in un'opera che vedremo nella primavera del 2023.

fz