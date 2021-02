"BP": chiuderci in biblioteca per aprirsi sul web

Video dalla Biblioteca Panizzi

Biblioteca reggiana aperta e decentrata (mostra immagini e film del regista e fotografo Cigarini [l'artista che documentò Papà Cervi nel suo viaggio antifascista di testimonianza e Gianni Rodari che racconta ai bimbi della scuola Diana di Reggio “Il re dei topi”] 20 anni d'archivio digitale di Franco cineoperatore comunale conosciuto come il partigiano Anteo) proprio quando la pandemia costringe musei, mostre e librerie, alla chiusura a singhiozzo PANIZZI sceglie la piattaforma MEMORYSCAPES per aprire archivi, scaffali e cineteca, con il contributo della Regione e del Ministero della Cultura. Oltre 200 clips dell'autore nato a Pieve Modolena restaurate e fruibili in diverse modalità. Dalla biblioteca un mondo online che parla di: “Crescere in città per una Reggio della solidarietà vivere nel cuore d'Emilia anche in politica tra manifestazioni, scioperi e cortei”.

fz