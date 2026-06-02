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Br1 Bozzetto: sempre n°one!

Ritratto di un genio semplice come un tratto di matita intorno alla sua idea di vita: Bruno Bozzetto DAVID Speciale 2026 già Orso d'Oro e Candidato agli Oscar per l'animazione in un omaggio a partire dal docu-film di Marco Bonfanti “Bozzetto non troppo”

di Francesco Zingrillo
2 giu 2026

La storia dell'animazione italiana d'autore è proprio lui BOZZETTO capace di firmarsi Br1 (scritto proprio così! Con 3 cifre: due lettere e il numero 1): number one, davvero. La storia (e il futuro) è ancora lui con lo STUDIO BOZZETTO di famiglia, da Bergamo a Milano, la sua ironia creativa è insuperabile: in pubblicità, vignette e cartoon. Il disegno è “Un'idea con intorno una linea”, il suo motto: opera d'arte totale, animalista, vegetariana e senza armi da sempre. “Vedere la musica e ascoltare i disegni. Fantasia” (Allegro non troppo).




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