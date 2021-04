TEATRO Bradipoteatar in TAD con “AzionE” Questa sera, alle 19.00, terzo appuntamento con Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”

Bradipoteatar in TAD con “AzionE”.

Terzo appuntamento, questa sera alle 19.00, con il TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”. Al Teatro Titano si esibirà Bradipoteatar, una delle compagnie più conosciute a San Marino, con “AzionE”, uno spettacolo che racchiude le diverse sfaccettature del loro modo di fare teatro e testimonia la loro grande ecletticità.

Per assistere allo spettacolo basta collegarsi alla piattaforma Zoom ed accedere a questo link: https://us02web.zoom.us/j/88508552963?pwd=Q2RLbXRRZVlRT3RqSGVlYm01YTRmdz09

ID riunione: 885 0855 2963

Passcode: 302024

Attivando la telecamera potrete essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro.

