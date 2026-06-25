Bradipoteatar vola in Islanda per raccontare le storie e i miti sammarinesi

Portare esperienze e storie sammarinesi all'estero e confrontarsi con altri piccoli paesi europei nello storytelling, è quello che ha fatto l'Associazione Bradipoteatar in Islanda, nell'ambito di un incontro di Assitej.

L'obiettivo, rendere il teatro accessibile alle nuove generazioni attraverso lo "Small Countries Network", per creare occasioni di confronto, formazione e collaborazione artistica tra realtà che condividono caratteristiche territoriali e culturali simili.

Ha dichiarato il Direttore artistico di Bradipoteatar, Aleksandra di Capua: "Lo scambio di esperienze e di idee porta avanti comunque una crescita non solamente nostra come Bradipoteatar, ma anche come nostro paese dove noi, tornando comunque dall'estero, possiamo condividere le esperienze e ciò che ci è successo e ridare alla nostra comunità le esperienze che abbiamo acquisito e accumulato."

Gli artisti della sammarinese Bradipoteatar, nell' iniziativa internazionale Assitej, sostenuta dalla Segreteria di Stato per la Cultura, con il supporto delle Segreterie Esteri e Turismo, hanno portato la storia, le tradizioni e i miti della Repubblica all'esperimento di storytelling a Reykjavík, confrontandosi con colleghi di Lussemburgo, Liechtenstein, Cipro, Montenegro e Islanda.

"Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci non solo con la comunità islandese ma anche con tantissimi altri piccoli stati e ognuno di noi ha portato la sua modalità e abbiamo conosciuto anche nuove modalità di espressione artistiche ed è stato veramente illuminante" il commento di Greti Piattelli, artista di Bradipoteatar.

"Tornare qua dopo un'esperienza di questo tipo sicuramente spero che sia formativo, ma già lo è stato. Abbiamo portato al ritorno a San Marino un workshop che abbiamo ottenuto proprio presso Bradipoteatar per far conoscere quello che abbiamo fatto anche ai nostri compagni di corso", ha aggiunto Cristiano Pezzi di Bradipoteatar.







