MUSICA SPERIMENTALE Braindance in baroquecore ADHD (sul deficit di attenzione e l'iperattività+ dislessia) è il singolo (in un videoclip montato in 3D con l'IA) del nuovo album in uscita AMEN dal progetto IGORRR del compositore francese Gautier Serre

Serre è Igorrr, sperimentatore musicale da un ventennio, inventore del sound “baroquecore” un genere modellato (macellato in effetti video da Meat Dept) in IA da 3D stile IDM (la braindance elettronica). 'Mude' alterato: graffiato e sincopato, 'schizzato' su una storia di disagio allucinatorio, di un pover'uomo di mezz'età triste e insonne con tutte le difficoltà cerebrali del caso... in analisi. Una storia psichedelica che prende il cervello (psichiatrica) e mira a creare melodie disturbanti... lo stesso disturbo del malcapitato protagonista. ADHD è anche l'agenzia che ci difende dai disturbi psichiatrici derivanti dal paradosso psichedelico. Cura dalle armi e dalle medicine: guerra e farmaci. Patologie della SOLITUDINE AFFOLLATA di tutti come in una visione hitchecokiana alla Dalì.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: