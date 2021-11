SPETTACOLO REGIONE "Branca, Branca, Branca!": L'Armata Brancaleone a teatro Dal Teatro Metastasio di Prato all'Arena del Sole di Bologna L'ARMATA BRANCALEONE di Roberto Latini con Elena Bucci spettacolo di parola “tra senso e suono” ispirato al film di Monicelli

Armata allegorica di teatranti e cavalieri erranti dei tanti “Brancaleone” di oggi: Capitan Spaventa e Cavalier Fracassa pronti a starnazzare su piazza (anche virtuale). Omaggio alla lingua aulica-burina e maccheronica di Roberto Latini sul senso del ridicolo odierno. Di rocambolesco da Norcia all' “Altrove” (Aurocastro) nostro quotidiano dal ridìrlo al ridérlo... c'è il ridicolo che viviamo più vicino di quanto immaginiamo. Secondo l'autore “L'Armata” non è un film e forse non lo è mai stato” ma disordine per noi bambini immaginari. Pièce di partitura scenica in esercizio linguistico (anche Age e Scarpelli per sceneggiare scimmiottavano il ciociaro e sfruttavano il romanesco) è pura sperimentazione che commuove (ripensando alla commedia 'eroironicomica' all'italiana d'allora).

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: