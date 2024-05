Brasilessenza: il concerto - evento al Teatro Titano

La voce di Fafà de Belem, accompagnata dal pianista Andrè Mahmari, incanta il pubblico del Teatro Titano. Presenti, al concerto Brasilessenza, anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Fafà de Belem è una cantante iconica della Musca Popular Brasileira. Nel corso della serata alcuni dei sui più grandi successi.

"In un periodo di grandi guerre e contrasti - afferma la cantante - come quello che stiamo vivendo, la musica è motivo per unire, rappacificare. In questo concerto canto sia in italiano che in portoghese proprio per dimostrare che la mia musica vuole unire. Spero che questo mio messaggio raggiunga il cuore di San Marino e Italia".

Poco prima alla Cava dei Balestrieri, la sfilata della Scuola di Moda di Cesena basata sugli studi dell'Università Brasiliana sull'abito di Anita Garibaldi, conservato a San Marino. Eroina dei due mondi, incarnò un ideale di libertà in Italia, America Latina e in Repubblica dove si rifugiò. Episodio noto alla storia come lo scampo garibaldino.

Nel servizio l'intervista a Fafà de Belelm (Cantante)