DA OGGI, ORE 8.30 Breakfast San Marino: si arricchisce l'offerta informativa di RTV Oggi la "prima" del nuovo format condotto da Gianmarco Morosini

Al via questa mattina "Breakfast San Marino": il nuovo spazio informativo dell'Emittente di Stato in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30. In studio - insieme a Gianmarco Morosini - giornalisti, esponenti della politica e non solo; per ragionare sulle news del giorno. E poi rubriche dal taglio documentaristico, faccia a faccia di approfondimento. Ponendo l'accento sulle peculiarità del Titano, ma con una costante apertura all'Italia, all'Europa e ai grandi dossier internazionali.

Senza dimenticare temi quali l'educazione finanziaria, fenomeni sociali d'attualità, e così via. Spazio anche alla cultura e a un pizzico di leggerezza.

Con questo nuovo format si completa l'offerta informativa del mattino: da RTV News fino al tg delle 10.30.

"C'è tantissimo di San Marino - spiega il conduttore - perché uno dei nostri obiettivi è porre l'accento sul DNA valoriale della Repubblica. Ad esempio approfondiamo quelle che sono le singolarità dell'ordinamento sammarinese: tutto ciò può suscitare curiosità anche in chi ci segue oltre i confini. Parliamo ad esempio dell'istituto della reggenza, delle Istanze d'Arengo. Manteniamo sempre una costante apertura verso l'esterno, verso i rapporti di San Marino con l'Italia, con l'Europa, oltre a focus tematici sui grandi dossier internazionali".

Nel video l'intervista a Gianmarco Morosini

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