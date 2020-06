MUSICA "Breathe": Senhit lancia il suo nuovo singolo

Senhit, l'artista italo-eritrea che nel 2021 rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest, ha lanciato il suo nuovo singolo "Breathe". Il video della canzone vede ancora una volta la regia del direttore artistico internazionale Luca Tommassini. Il brano ha ricevuto in questi giorni forte apprezzamento dei fan internazionali per il suo sound dance estivo che celebra la vita e l’importanza di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo in uno sfogo catartico. Un grido liberatorio per lanciare un importante messaggio sul tornare "a respirare" anche quando, intorno a noi, non tutto purtroppo è come vorremmo. “Breathe” è stato scritto da Gianluigi Fazio, Mads Løkkegaard e Amanda Thomsen, prodotto da Gianluigi Fazio.





Il cast del video di “Breathe” è composto dal modello olandese Gideon Stephen Allen, Angelo Recchia, coreografo di Amici, i ballerini Sebastian Melo Taveira e Giulia Pauselli, sempre di Amici, le 2 modelle albine Matilde Aureli e Angelica Aureli e altri ballerini e modelli professionisti che circondano e assecondano Senhit in un territorio dall'aspetto alieno, una location sospesa nel tempo. Immobile, come una statua in una galleria d’arte, circondata da uno spazio dall’aspetto lunare, Senhit lentamente riprende possesso della sua carne, della sua essenza, simbolo della rinascita dopo il terrore che ci ha bloccato in queste settimane. Il respiro trattenuto finalmente viene lasciato uscire e, passo dopo passo, Senhit riparte, corre, accelera. La voglia di vivere ristabilisce il suo ordine fino a farla esclamare "I Can Breathe!".



