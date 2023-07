INTORNO A NOI Brisighella: la Romagna vista dalle Marche Gli amici di AMARCHE.IT in trasferta romagnola per noi ci fanno scoprire BRISIGHELLA di Ravenna Bandiera Arancione tra i Borghi più belli d'Italia

BRISIGHELLA è un'antica cittadina dell'entroterra collinare ravennate. Uno scenario da cartolina sulla Valle del Lamone tra verde rigoglioso e gesso luccicante delle cave. L'abitato dall'alto mostra i 3 pinnacoli della Rocca manfrediana, Santuario del Monticino e Torre dell'Orologio. Dentro al Parco regionale della Vena del Gesso siamo in pieno appennino non lontano da Faenza. Dalla salita alla piazza centrale c'è la collegiata settecentesca. La parte bassa dell'abitato è piena di osterie e locali medioevali finoalla salita sulle scalette verso la “Manfrediana” antica. Dall'alto la rocca svetta su tutte. La struttura serviva da torre d'avvistamento difensivo in capo alla vallata. Una poderosa costruzione militare del 1300 costruita dai signori del luogo: i Manfredi faentini. Dal punto più alto vedute mozzafiato e panorama tra natura e storia di Romagna. Si sale, poi, verso la struttura trapezoidale del grande mastio con i torricini lungo la cinta muraria e i camminamenti di ronda del solido fortilizio. La stradina bianca porta alla Torre dell'Orologio a meridiana italiana che batte le 6 ore. Tra i cipressi sul sentiero si vede la duecentesca torre militare. Si riscende dalla via degli Asini in mattoncini e travi di legno. Porticato percorso un tempo dai soldati della guardia e nel secolo scorso dai birocciai del gesso trainati da muli e somari da lavoro. La strada soprelevata è costellata di portoni originari un tempo depositi e stalle giungendo così fino alla piazza d'inizio con il Palazzo della Pretura.

Link ad Amarche

