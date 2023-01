“Bromance, voi non mi piacete”: a teatro per sostenere il progetto "Healthy Habits"

Una serata a teatro per sostenere il progetto “Healthy Habits a scuola”, ideato da David Mariani. Un messaggio sociale raccontato con leggerezza, così come vuole la linea Rotaract Club San Marino. In scena i Bromance, Enea Salicioni, Filippo Matteoni, Jacopo Giardi e Cristiano Pezzi. Compagnia artistica nata due anni fa, nel post-pandemia, dalle lezioni della scuola di teatro Bradipoteatar, un gruppo comico che tenta la strada del cabaret, Divertimento e applausi per la performance di “Bromance, voi non mi piacete”: spettacolo nuovo, inedito scritto dai giovani artisti per il loro secondo spettacolo: sane abitudini raccontate in modo goliardico e dissacrante, attraverso una serie di sketch di cabaret che ironizzano sulla quotidianità.