"Bromance, voi non mi piacete” al Titano, su iniziativa Rotaract Club Spettacolo teatrale comico dei Bromance, a sostegno del progetto "Healthy Habits a scuola"

Già adottato nelle scuole della Repubblica, per la promozione di uno stile di vita in salute. Rotaract sposa il progetto “Healthy Habits a scuola” e propone una serata a teatro per sostenerlo. “Ogni anno aderiamo a progetti della Repubblica di San Marino per portare il nostro contributo, a livello sociale piuttosto che economico. Quest'anno - racconta la Presidente Rotaract Club San Marino, Davida Raggi - ci siamo uniti al progetto “Healthy Habits”, ideato da David Mariani, da portare nelle scuole. Sostanzialmente, noi del Rotaract creiamo iniziative, eventi, serate che siano divertenti, perché siamo un gruppo di giovani che hanno voglia di divertirsi, ma che allo stesso abbiano un fine sociale, per portare il nostro contributo di service”.

Solidarietà che prende per mano arte e teatro: in scena i Bromance, Enea Salicioni, Filippo Matteoni, Jacopo Giardi e Cristiano Pezzi. Compagnia artistica giovane, di giovani: "Noi siamo i Bromance – così li presenta Enea Salicioni - un gruppo che nasce due anni fa, nel post-pandemia e viene dalla Bratipoteatar, scuola di teatro di San Marino. Siamo un gruppo comico che si diletta nel fare cabaret”.

Divertimento e comicità - collaborazione anche con l'Associazione Studentesca per la vendita dei biglietti, ancora disponibili anche su eventbrite – in “Bromance, voi non mi piacete”: “questo venerdì, portiamo uno spettacolo nuovo, inedito – spiega ancora Filippo Matteoni - che abbiamo scritto nei mesi scorsi. Assieme al Rotaract portiamo un progetto che sostiene le sane abitudini. Quindi porteremo il nostro punto di vista sulle sane abitudini, in modo esilarante e auspicabilmente comico”.

Nel video, le interviste alla Presidente Rotaract Club San Marino, Davida Raggi e a Enea Salicioni e Filippo Matteoni, dei Bromance

