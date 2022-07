RAVENNA FESTIVAL AL TREBBO Brondi su Pasolini con Toffolo, Trevi e Lodovini Romagna musicale e poetica in “Una disperata vitalità” allo Stadio dei Pini l'omaggio pasoliniano del cantautore VASCO BRONDI per il centenario

Vasco il ferrarese, canta ispirato dalla raccolta poetica in un incontro impossibile dello scrittore Emanuele Trevi con Pasolini. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti disegna in diretta una graphic sul poeta. Valentina Lodovini interpreta scritti corsari pasoliniani. Essere popolari e al contempo personali nella ricerca accomuna Battiato, Dalla, Fellini e Pasolini, dice Vasco Brondi. La ricerca è insita nella poetica dello scrittore e regista bolognese vissuto a Casarsa in Friuli. Il cantate cresciuto professionalmente a Ferrara lavora da sempre sull'artistico ed esistenziale perché le canzoni si difendono da sole a San Remo, in un centro sociale o al karaoke, è uguale. COMIZI MUSICALI D'AMORE quelli del Ravenna al Trebbo, le colline friulane come l'entroterra romagnolo, lungo la costa adriatica le città sembrano il litorale romano o la periferia della capitale come Pasolini vuole e muore... Brondi è meditativo nella sua “Poesia in forma di rosa” espone scrittura e canzone governando il corpo secondo il maestro in “ note a margine e macerie”.

fz

