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Brulicanti: al Centro Naturalistico la mostra dedicata alla bellezza dell'ambiente

L'esposizione, che rappresenta un dialogo tra arti visive e ricerca scientifica, ha il patrocinio della Segreteria Cultura

28 mar 2026

Emozioni trasformate in arte: dipinti, sculture, opere che nascono dall'amore per la natura e dalla bellezza di ciò che ci circonda. Inaugurata, al Centro Naturalistico – Museo di Storia Naturale di Borgo Maggiore la mostra “Brulicanti”. Un'esposizione con le opere degli artisti sammarinesi Anna Malpeli e Juan Carlos Ceci. Opere inedite, dipinti a olio, sculture in terracotta e cera: intime visioni del paesaggio a metà tra vita quotidiana e immaginazione. La mostra, che gode del patrocinio della Segreteria Cultura, rappresenta un dialogo tra arti visive e ricerca scientifica.

Nel servizio l'intervista all'artista Anna Malpeli




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