FESTIVAL MUSICALE ROMAGNA BRUNORI a Ravenna: in un "Cip!" come un twitt del SAS Il comune di Lugo d'intesa con il Ravenna Festival causa meteo sposta i “CONCERTNI ACUSTICI”, già sold out, di BRUNORI SAS stasera alle 21.30 al Palazzo Mauro De André anche in diretta streaming su ravennafestival.live

Brunori è calabrese dentro di una parte del cosentino, JOGGI [oggi abita lì vicino non lontano dalla zona di Albanese a Guardia Piemontese (si proprio dei garibaldini...)] che porta nel nome la stranezza del personaggio anche nel SAS, l'impresa famigliare in accomandita semplice dei suoi inizi, che lo ha spinto a scappare e a cantare. Dario ha un destino toscano negli studi senesi con la sua laurea in ECONOMIA E COMMERCIO risente ancora dell'accomandita societaria di famiglia; e un sogno musicale milanese, che passa dalla tv e dal web, con i primi successi dal 2009 fino al V e ultimo album, “Cip!”. Porta I CONCERTINI a Ravenna anticipando un tour della speranza a venire dopo l'emergenza: IMPEGNO E AMORE, taglio politico e passo solitario, di ritorno alla CALABRIA nel respiro di quel tono-CIP (indie-pop da cantautore italiano) del pettirosso di copertina che è il suo TWITT...

fz



I più letti della settimana: