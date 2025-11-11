Brunori sa delle noci

IL TEMPO DELLE NOCI è tutto vero, tutto vivo e famigliare, una storia di tutti i giorni per un nuovo inizio. Tratto dal titolo della canzone L'ALBERO DELLE NOCI il lavoro di BRUNORI è al contempo fragilità e ironia di vita. Amore disarmante nell'intimo direttamente legato alla moglie e alla figlia complici del suo cuore insieme al regista (Triglia). Il processo creativo è per l'artista un flusso naturale uno scorrere di musica e cose (suoni e silenzi: malinconia e grazia, appunto). Perché le noci non conoscono stagioni sono per sempre...







