ANTEPRIMA SPETTACOLI Brunori sa delle noci IL TEMPO DELLE NOCI il film di Giacomo Triglia su BRUNORI SAS coprodotto da Rai Documentari presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

IL TEMPO DELLE NOCI è tutto vero, tutto vivo e famigliare, una storia di tutti i giorni per un nuovo inizio. Tratto dal titolo della canzone L'ALBERO DELLE NOCI il lavoro di BRUNORI è al contempo fragilità e ironia di vita. Amore disarmante nell'intimo direttamente legato alla moglie e alla figlia complici del suo cuore insieme al regista (Triglia). Il processo creativo è per l'artista un flusso naturale uno scorrere di musica e cose (suoni e silenzi: malinconia e grazia, appunto). Perché le noci non conoscono stagioni sono per sempre...

