EVENTO MULTISALA ROMAGNA BTS: musica in sala dal vivo In contemporanea stasera in tutte le multisala della Riviera romagnola per Italia e San Marino il film - concerto “BREAK THE SILENCE” dal tour mondiale della baby band coreana BTS

Il gruppo ha una sigla famosa, BTS: acronimo di Bangtan Sonyeondan, che sarebbe Byond the scene Byond The Scene cioè al di là dello spettacolo, guarda caso ha le stesse iniziali di “Break The Silance”, BTS, appunto il titolo del movie. L'hanno studiata bene proprio loro, insieme, i 7 ragazzi della Sud Corea che sono vere superstar tra i teen-eager d'oriente e ormai anche d'occidente viste le prenotazioni e i numeri di MTV per la prima americana d'agosto al Barcleys Center di New York e in 5 distretti della Grande Mela. In sale savignanese e riminese si entra in sicurezza con poltrone vuote tra gli spettatori in ambiente igienizzato per vedere backstage, concerti e social, del gruppo nominato da TIME100 maggior influencer del 2019 dopo aver vinto l'American Music Awords. L'evento musicale e cinematografico distribuito dalla Nexo Digital in 112 paesi è molto atteso in Europa nonostante l'emergenza Covid-19 ancora in corso.

fz

