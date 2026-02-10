Bullismo 'azzurro' tra cielo e mare

Il lungometraggio è dedicato alla memoria di Paolo Mendico e si basa su vicende giovanili reali con un cast di adolescenti sul set. È la storia di due fratelli bullizzati che cambiano ambiente causa i coetanei violenti custodendo un mistero che riaffiora nuovamente. Cantato dai NEIDA giovane band proveniente dalla stessa esperienza culturale di attori e autori.









