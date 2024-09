SPETTACOLO Buon compleanno Sophia Loren! La diva del cinema internazionale compie 90 anni

Il 20 settembre 1934 nasce Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, una tra le più grandi attrici di tutti i tempi.

Dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza e aver posato per fotoromanzi, esordisce nel cinema come comparsa. Negli anni '50 inizia a ricoprire i primi ruoli importanti, come quello in Due Notti Con Cleopatra. Prima di approdare ad Hollywood ha lavorato con i più grandi nomi della cinematografia italiana, come Totò, De Sica, Mastroianni e Sordi. Negli Stati Uniti ha recitato al fianco di Marlon Brando, Cary Grant Clark Gable, Gregory Peck, Richard Burton e John Wayne. Nel 1991 riceve un Oscar alla Carriera.

La cittadina onoraria di Napoli, sarà festeggiata con una sfilata nei Quartieri Spagnoli targata Dolce&Gabbana, con gli stilisti che le hanno dedicato anche un rossetto.

In occasione dell'80esimo compleanno di Sophia Loren, la San Marino RTV aveva dedicato alla diva una serata di musica e cinema: lo speciale Omaggio a Sophia, per rivivere i momenti più emozionanti della sua carriera, accompagnati dell'Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Carlo Ponti.







