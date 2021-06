Buon esordio per Calici di Bolle

Prove d'estate a San Marino con Calici di Bolle, l'appuntamento con l'enogastromia locale proseguirà fino al 6 giugno. Buona l'affluenza della prima serata: in tanti ieri hanno approfittato della degustazione dei prodotti del territorio, innaffiati da vini con tante bollicine. Il tutto degustato con buona musica di sottofondo e in uno dei posti più suggestivi della Repubblica, via Eugippo e Cava dei Balestrieri, nel centro storico. Buona l'affluenza della prima giornata, dovuta anche al fatto che in Italia era festa e molte persone hanno scelto di trascorrere in questa atmosfera rilassante tutta dedicata all'enograstronomia una delle prime serate tiepide della stagione.