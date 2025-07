ARTE E TERRITORIO BUONENOVE: già due castelli hanno la loro “opera urbana” È l’iniziativa di rigenerazione urbana sostenuta dalle Segreterie di Stato per il Turismo, l’Istruzione e Cultura e Territorio.

Nove artisti di fama nazionale ed internazionale, nove opere nei castelli castelli del territorio. È BUONENOVE l’iniziativa di rigenerazione urbana sostenuta dalle Segreterie di Stato per il Turismo, l’Istruzione e Cultura e Territorio. Già due le opere ultimate a Montegiardino e Serravalle, ed è in corso la terza al Centro Sociale di Fiorentino.

"I primi due castelli sono stati finiti, a Montegiardino con l'opera di Marco Goran, il secondo a Serravalle di Filippo Mozone. È in corso il terzo a Fiorentino dell'artista sardo SKAN. Il prossimo castello sarà Acquaviva con Luca Barcellona, poi via via fino ad arrivare ad ultimare tutti i castelli alla fine di settembre".

Muri e luoghi di San Marino, alcuni in disuso, potranno così acquisire nuovi significati tramite incursioni artistiche in grado di creare nuovi processi di interazione e relazione con gli stessi.

Nel servizio l'intervista a Davide Pagliardini (ideatore BUONENOVE)

