Burattini di Romagna tra noi

Cinque generazioni di burattinai emiliano-romagnoli sin dal XIX secolo con burattini, marionette a fili, e pupi a bastone a raccontar storie su antichi canovacci nel teatrino di Fagiolino eroe del bosco fatato che salva il principino. Sandrone e il dottor Balanzone comprimari aiutano il nostro a debellar il brigante Spaccatese a suon di bastonate e legnate salvifiche e benefiche... La Fata Circe (un po' maga e furba vecchietta) combatte il Gigante con astuzia e magia. Il segreto del teatro di figura? La gran festa finale dei bambini che dura da secoli...







