TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:59 Torna al San Marino Outlet dopo il primo colpo: arrestato dalla Gendarmeria 18:55 Rimini, annullata l'amichevole contro il Tre Penne 17:58 Gattini abbandonati nel bidone, trovata una "mamma": ora stanno bene | VIDEO 17:00 Attività ludiche in acque internazionali, Gatti: "Giochi del Titano non c'entra nulla" 16:36 RF attacca il Governo su caro energia e carburanti 16:16 Hormuz, una nave con bandiera San Marino si è allontanata 15:05 Delfini a pochi metri dalla costa nel Ravennate: salti e acrobazie davanti ai turisti [VIDEO]
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Burattini di Romagna tra noi

“Il rapimento del Principe Carlo” del Teatro del Drago (famiglia Monticelli) per BURATTINI e FIGURE a Savignano sul Rubicone

di Francesco Zingrillo
8 ago 2026

Cinque generazioni di burattinai emiliano-romagnoli sin dal XIX secolo con burattini, marionette a fili, e pupi a bastone a raccontar storie su antichi canovacci nel teatrino di Fagiolino eroe del bosco fatato che salva il principino. Sandrone e il dottor Balanzone comprimari aiutano il nostro a debellar il brigante Spaccatese a suon di bastonate e legnate salvifiche e benefiche... La Fata Circe (un po' maga e furba vecchietta) combatte il Gigante con astuzia e magia. Il segreto del teatro di figura? La gran festa finale dei bambini che dura da secoli...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura