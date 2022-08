Burrasca: quando Gian diventa Sebastian

Artisti uniti oltre la clownerie. 7 attori in Colletivo teatrale promuovono SEBASTIAN BURRASCA un personaggio “d'aria fresca”, curato ed elegante, capace di destreggiarsi tra arte di strada e circo contemporaneo. LUCIGNANO è giocoliere capacissimo di far cadere palline e palloni, un tempo domatore di tigri e leoni, disobbedienti... Il progetto ARTEPASSANTE ( che va e viene) con MANICOMICS fa del collettivo artistico una tribù sostenuta dal MIBAC. “Sebastian 2022” è la naturale continuazione dello spettacolo “Shoes 2016” nati dallo show ludico “a cappello” e vincitori del premio Takimiri nel 2017. Il personaggio comico alla Burrasca nasce nel 2010 come psicodramma in spazi sociali, carceri e quartieri popolari del milanese. Il teatro diventa, così, terapia. Lo spettacolo di mimo e movimento dopo un tour in Africa e Cina muta in azione sociale di strada rivolta agli ultimi: bambini, poveri, barboni ed emarginati sul grande palcoscenico della vita.