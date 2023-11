FILM "C'è ancora domani": oltre 1600 spettatori al Cinema Concordia, con serate da "tutto esaurito"

Dopo il successo in Italia, anche a San Marino il film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi ha avuto un forte riscontro. In 7 proiezioni, di cui 2 pomeridiane, nel Cinema Concordia c'è stata una affluenza complessiva di 1688 spettatori. In alcune serate, come l'ultima di mercoledì 29 settembre, in sala si è registrato il "tutto esaurito", con alcuni spettatori costretti a tornare a casa. Particolarmente partecipata anche la serata del 25 novembre, arricchita da un dibattito a cura di Unione Donne Sammarinesi, con gli interventi di Elena D’Amelio, docente di teoria dei media di UniRSM e la storica Valentina Rossi. Non si tratta della prima volta che le sale del Titano registrano numeri simili, che di solito avvengono per i film importanti in sala nel periodo delle feste.

