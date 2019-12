C'è Dostoevskij tra Gaber e De André con Casale al Titano

Rilettura in teatro-canzone di un cantore-attore-poeta-scrittore, GIULIO CASALE, con arrangiamenti musicali di Alessandro Grazian. 4 notti e un mattino tra sogno e realtà alla ricerca del desiderio d'amore perduto in un reading d'autore: tra Gaber e De André c'è Dostoevskij. Dialoghi al crepuscolo in scena accompagnati sul palco con garbo da Giulia Briata, che duetta in prosa musicale su una storia giovane, normale... LE NOTTI BIANCHE raccontano un incontro amoroso che mai avverrà con una ragazzina diciassettenne. La storia parla di educazione sentimentale e solitudine di un uomo maturo e stanco verso una giovane donna.

fz

Intervista con GIULIO CASALE Attore-Cantante