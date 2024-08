ANTERPIMA AUTORI BIENNALE C'è Palermo a Venezia GRANDE BOSCO il docu-film di Giuseppe Schillaci sul primo tatuatore punk palermitano alle Notti Veneziane per le Giornate degli Autori

Sergione del quartiere BOSCO GRANDE è un omone leggendario di 300 kg della Palermo punk anni 80 devastata da mafie ed eroina. Il primo ad esercitare l'arte del tatuaggio è stato lui tra le macerie sociali e politiche cittadine, resistendo... La sua casa-bottega è il suo mondo chiuso per l'impossibilità di muoversi tra stanza, letto e portone. Lavora, però, madre e sorelle lo curano. E' amato: Gli amici musicisti lo cercano ancora. Sergione il tatuatore fa uso di sostanze e deve andare in ospedale per ricoverarsi e tentare all'ultimo di rialzarsi dal letto per sopravvivere. Un personaggio unico e scorretto in tutto, a tratti infantile, immorale quanto basta, colmo d'ironia, e di vita. E dice: “Sono come quelli che stanno in galera e sono qualcuno, appena escono... sono nessuno”.

